Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda “Perşembe günü rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile iç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Batı yönlerden kuvvetli 40-60 kilometre/saat Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına 70-80 kilometre/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerini devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yaptığı duyuruda da "Meteoroloji'ye göre; Yarın rüzgarın bölgemizde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.