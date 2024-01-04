Metin Karakaş, sürpriz aday mı?
Silivri siyasi kulislerinde yerel seçim hazırlıklarında gözler Cumhur İttifakı ve CHP'nin adayına çevrilmişken, Metin Karakaş'ın Yeniden Refah Partisi'nin Silivri Belediye Başkan Adayı olmaya hazırlandığı iddia edildi.
Silivri siyasi kulislerinde yerel seçim hazırlıklarında gözler Cumhur İttifakı ve CHP’nin adayına çevrilmişken, Metin Karakaş’ın Yeniden Refah Partisi’nin Silivri Belediye Başkan Adayı olmaya hazırlandığı iddia edildi.
Karakaş’a yakın isimlerden edinilen bilgilere Metin Karakaş’ın kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi.