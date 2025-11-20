Metrelerce sürüklendi, kazayı yara almadan atlattı: O anlar kamerada

Tekirdağ'da kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazayı sürücü yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Yusuf Eker
Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski itfaiye yönünden eski Şifa ışıklarına seyreden motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yere düşen sürücü savrulurken, devrilen motosiklet ise metrelerce kaydı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

