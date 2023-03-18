Metrelerce yükseğe tırmanarak operatörlük yapan kadın, vinci ustalıkla kullanıyor

İstanbul’da metrelerce yükseğe tırmanarak kule vinç operatörlüğü yapan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Hacer Yüzen, vinci ustalıkla kullanıyor. 1 senedir bu işi yaptığını ifade eden Yüzen, “İşimi çok seviyorum. Kadın olduğum için özellikle erkekler çok şaşırıyor. Ama güzel tepkiler alıyorum mesleğimle ilgili. Bu mesleği yapabildiğim için gurur duyuyorum kendimle. Daha yükseklerde gözüm var” dedi.

İstanbul’da yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Kule Vinç Operatörü Hacer Yüzen, 1 yıldır çeşitli şantiyelerde çalışarak mesleğini icra ediyor. Zor bir meslek olduğunu söyleyen Yüzen, bu mesleği kadın olarak yapabildiği için kendiyle gurur duyduğunu dile getirdi. En yüksek 60 metrede çalıştığını belirten Yüzen, gözünün daha yükseklerde olduğunu ifade etti. Şu anda 48 metre yükseklikte çalıştığını söyleyen Yüzen, yükseklik korkusu olmayan herkesin bu işi yapabileceğini anlattı.

“Çok dikkat gerektiren bir iş”

Çok dikkat gerektiren bir iş olduğunu ifade eden 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Kule Vinç Operatörü Hacer Yüzen, “Yaklaşık 1 sene önce kule vinç operatörlüğü eğitimini aldım. 1 senedir bu işi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Kadın olduğum için özellikle erkekler çok şaşırıyor. Ama güzel tepkiler alıyorum mesleğimle ilgili. Bu mesleği yapabildiğim için gurur duyuyorum kendimle. Zor bir meslek kolay gibi gözüküyor olabilir ama gerçekten çok zor ve tehlikeli bir meslek. Çok dikkat gerektiren bir iş. Sabah saat 08.00’da işe başlıyorum. Kule vincine çıkıyorum. Motorlarımın frenlerini kapatıp işe başlıyorum. Akşam saat 17.00’de da mesaim bitiyor. Bütün kadınlar bu mesleği yapabilir. Yapılmayacak bir iş değil” dedi.

“İlk başlarda eğitim alırken çok korkuyordum”

İlk başlarda eğitim alırken korktuğunu anlatan Yüzen, “Çok zor ve tehlikeli bir iş evet ama ben gerçekten işimi çok sevdiğim için herkesin de yapabileceğini düşünüyorum. Bende ilk başlarda eğitim alırken çok korkuyordum ve heyecanlanıyordum. Kuleye tırmandığım zamanlarda heyecanlanıyordum. Daha sonradan alıştım. Şu anda çok normal geliyor bana. Daha yükseklerde gözüm var. En yüksek şu ana kadar 60 metrede çalıştım. Şu anda 48 metre yükseklikte çalışıyorum. Türkiye’de kadın vinç operatörü olarak çalışan 2. Kişiyim. Yükseklik korkusu olmayan her kadın yapabilir bence. Türkiye’de mesleğimi yapmak için iş bulmakta biraz zorlanıyorum. Yurt dışında bu mesleği kadınlar daha fazla yapıyor bu nedenle orada da çalışmak çok isterim” ifadelerini kullandı.