Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği'nden büyük başarı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği (METAK) tarafından hazırlanan proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Uygulanacak proje çerçevesinde bir afet bölgesi olan yörede doğal afet anında ihtiyaç duyulan nitelikli ve eğitimli personel, gerekli arama ve kurtarma ekipmanları ile donatı malzemelerinin temini sağlanması amaçlanıyor. Yapılan açıklamada, "Yöremizdeki vatandaşlarında düzenlenecek eğitimler yolu ile afetlere hazırlanması noktasında önemli bir boşluğun doldurulması planlanıyor. Arama kurtarma derneğinin ihtiyacı olan ve afet anında arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak araç, gereç, ekipman, kişisel koruyucular ve cihazların teminin yapılmasının ardından dernek üyesi sertifikalı öğretmenler tarafından vatandaşlar ve öğrencilere yönelik arama kurtarma, ilk yardım ve afete hazırlık eğitimlerinin de zaman kaybetmeden başlayacaktır" denildi.