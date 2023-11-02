Metro arızalandı, vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Metrosu'nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Metro arızalandı, vatandaşlar mağdur oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Başakşehir İkitelli Metrosu’nda akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler 1 saat yapılamadı. İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta uzun süre arızanın giderilmesini bekledi. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu. Metro seferleri 1 saat sonra normale dönse de durakta yoğunluk devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman