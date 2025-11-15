Metro çalışması sırasında iskele çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçinin tedavisi sürüyor

Beyoğlu’nda Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 işçinin tedavisi sürüyor.

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında saat 20.30 sıralarında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılırken, göçükte kalan 3 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 1’i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 2 yaralı işçinin ise tedavisi sürüyor.