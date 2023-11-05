Metro seferlerine lodos engeli

Bursaray'ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor.

Metro seferlerine lodos engeli
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaray’ın kataner sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Acemler-Şehreküstü arasında seferler otobüsle sağlanıyor.

Marmara Bölgesinde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa’daki metro seferlerini de vurdu. Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu. BURULAŞ’tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle BursaRay Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu BursaRay işletimi kısa süreli olarak durdurulmuştur. Acemler - Şehreküstü istasyonları arasında ulaşım otobüslerle sağlanacaktır."

Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi.