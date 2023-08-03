Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Metrobüs arızalandı, uzun kuyruklar oluştu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.