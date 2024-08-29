Metrobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi metrobüs altında kaldı

Küçükçekmece Sefaköy’de metrobüs bariyerlere çarptı. 2 kişi metrobüs altında kalırken, çok sayıda yolcu yaralandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolunda yaşandı. Bir metrobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. itfaiye ekipleri de metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması devam ediyor.