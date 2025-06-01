Metrobüs hattında çalışmalar hız kazandı: 10 farklı noktada, aynı anda, gayretle çalışıyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın haberini verdiği Yenikent-Adapazarı arasındaki 19 buçuk kilometrelik metrobüs hattında çalışmalar hız kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Şehre hızlı, modern ve sağlıklı ulaşım projesini kazandırmak için kolları sıvayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar’ın haberini verdiği Şehir Hastanesi-Adapazarı Şehir Merkezi arasında çalışacak olan 19,5 kilometrelik Metrobüs Hattı güzergahını devreye almak için hummalı bir çalışma ortaya koyuyor. Büyükşehir ekipleri Metrobüs Hattı için Yenikent Bölgesi’nden Adapazarı şehir merkezine kadar 10 farklı noktada kazı-dolgu, trimer kazısı, çelik bariyer, yol genişletme, asfalt, istasyon-durak montajı, yol çizgi çalışması, enerji deplasesi, sinyalizasyon ve menfez çalışmaları eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Güzergahtaki gerekli yol genişlemelerini uygulayan YOL-BAK ekipleri, trimer kazıları ile güzergahı istenen seviyelere getiriyor. Altyapısı oluşan alanların asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Seyirlerin hızlı ve güvenli gerçekleşmesi için çelik bariyer montajları devam ediyor. Trafiğin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yol çizgi ve yaya geçit boyalarının imalatları devam ediyor. 19,5 kilometrelik güzergahta yer alan 13 istasyonda durak montajlarına başlandı. Geniş ve ferah tasarıma sahip, tüm ihtiyaçları karşılayan durakların imalatı an itibarıyla Valilik Kavşağı’nda sürdürülüyor. Bunların yanı sıra Yenikent ve Adapazarı güzergahları arasında metrobüsün devreye alınması için birçok noktada köprü-menfez düzenleme çalışması ve birçok noktada ise ilgili kurum ortaklığında enerji deplasesi ve sinyalizasyon çalışmaları yürütülüyor.