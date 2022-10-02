Metrobüs kazaları son mu buluyor

Balıkesir’de yazılım ve otomasyon üzerine çalışan bir şirket, Türkiye’de meydana gelen metrobüs kazalarının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirdi. Metrobüs kazalarını tarihe karıştıracak projede sürücünün koluna takılan bir akıllı saate bağlı otomasyon, en küçük bir aksilikte trafiği durduruyor, 112 ekiplerine bilgi veriyor ve yüzlerce yolcunun can güvenliğini sağlıyor.

İstanbul’da son zamanlarda meydana gelen metrobüs kazaları sonrasında Türkiye’nin genç yazılımcıları harekete geçti. Balıkesir’de faaliyet gösteren bir firma, bir otomasyon ile metrobüs kazalarının önüne geçecek projeyi hayata geçirdi. Projeyle ilgili bilgi veren Bilgisayar Mühendisi Erdenay Karagöz, "Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. Sektörün içerisinde 15 yıldan beri aktif olarak çalışmaktayız. Elektronik ile birlikte yazılım ve donanımı bir araya getirdik. Daha önce yapmış olduğunuz projeler de mevcut. Akıllı ev sistemleri, akıllı sera sistemleri, akıllı sağlık sistemleri, akıllı otel sistemleri gibi çalışmalarımız oldu. Yüzde 99 yerli üretimde bulunuyoruz. Yazılımı da bize ait, donanımı da bize ait. Akıllı şoför sistemi diye bir sistem geliştirdik biz. Yazılımla donanımın bir araya gelmesiyle oluşan bir otomasyon. Şoförlerimize ya da operatörlerimize ya da kaptanlarımıza, yani bir araç kullanan kişilerin koluna takmış olduğu bir akıllı saat yardımı ile kalp atışlarını, nabızlarını ve bununla beraber sağlık verilerinin tamamını bir yazılım aracılığıyla ortak bir havuzda toplayan bir çalışma bu" dedi.

Mühendis Karagöz, "Malumunuz Türkiye’de çok fazla metrobüs kazası ve bu şekilde trafik kazaları gerçekleşiyor. Biz burada şoförlerimizin sağlık durumlarını iyi bir şekilde analiz edip, bu verileri merkeze toplayarak kazaların önüne geçebilmemiz için bir proje geliştirdik. Bu konuyla alakalı da bu yapmış olduğumuz projeyi de tescillettik. Bunun şu anda AR-GE süreçlerinde de geliştirilmesini sağlıyoruz. Burada biz bir metrobüs hattındaki şoförün koluna takmış olduğumuz bu saat yardımı ile bir acil durum söz konusu olduğunda, şoförde bir rahatsızlık geçirdiği andan itibaren acil panik butonuna bastığı anda merkeze ve kolluk kuvvetlerine bildirimini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da bununla beraber de merkezden almış olduğu veriler yardımıyla karşıdan hangi hat üzerindeyse metrobüsü yavaşlatarak sistem otomatik olarak karşı taraftaki şoförleri de bilgilendiriyor. Bununla birlikte sistem otomatik olarak çalışmış oluyor. Kazaların önüne bu şekilde geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Panik butonuna basmak yeterli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da konuya hassas davrandığını söyleyen Karagöz, metrobüste rahatsızlanan sürücünün yolculardan yardım isteme görüntülerinin bu proje ile bir daha yaşanmayacağını ifade etti. Sürücünün panik butonuna basmasının yeterli olacağını söyleyen Karagöz, "İstanbul’da çok fazla metrobüs var. Çok fazla otobüs hattı var. Bununla beraber Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu konuda hassas olduğunu biliyoruz. Bu sistemin İstanbul’da çok rahat kullanılabileceğini, mevcuttaki metrobüs kazalarının da önüne geçeceğini düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz şu anda AR-GE çalışmaları bu süreçlerde yavaş yavaş aktif hale gelmeye başlıyor. Büyükşehir belediyelerinde, otobüs sayısı fazla olan belediyelerde, operatör sayısı, iş makinesi fazla olan belediyelerde, gemi transferi, gemi trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde, metro ve tren hattı olan noktalardaki bütün makinistlere de uygulanabilecek bir çalışma bu. Televizyonda, haber kanallarında ve sosyal medyada izlemiş olduğumuz bir görüntü vardı. Sürücü, yanındaki yolcuya ’Bana ambulans çağırın’ diyor. Bu sistemde otomatik olarak önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü saatin üzerindeki bir panik butonu var, sürücü buna bastığı anda bütün sistem duruyor, yolcuların can ve mal güvenliği, hem de şoförün oradaki can güvenliği de bu sistem ile korunuyor" dedi.