Metroda koltuk tartışması
Bursa'da metroda vatandaş ile bir genç arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, Sırameşeler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yoğunluk sırasında yolcular arasında koltuk tartışması yaşandı. Tartışan vatandaş ile genci metro içindeki diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Metro istasyona geldiğinde ise güvenlik güçleri araya girdi. Taşkınlık çıkarıp küfürler savuran yolcu, güvenlik ekipleri tarafından istasyondan çıkarıldı. Metro kısa bir beklemenin ardından yoluna devam etti.