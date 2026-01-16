Metropol FM'de 'Bir Toplum' Programında İSMMMO Silivri Temsilciliği Masaya Yatırıldı

Metropol FM’de Kamil Bilici’nin hazırlayıp sunduğu “Bir Toplum” programının bu haftaki konuğu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Sena Aykanat oldu. Programda hem Aykanat’ın mesleki yolculuğu hem de İSMMMO Silivri Temsilciliği’nin faaliyetleri ele alındı.

Köklü Bir Temsilcilik, Yeni Bir Dönem

Silivri Temsilciliği’nin uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Sena Aykanat, görevi devraldıkları süreci bir “bayrak değişimi” olarak değil, geçmişten gelen emeği ileriye taşıma sorumluluğu olarak gördüklerini vurguladı. Aykanat, önceki dönem temsilcileri Kamil Çelik, Sadet Gençoğlu ve Simge Kandemir Kesen’in Silivri’de meslek adına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yedi Kişilik Uyumlu Ekip

İSMMMO Silivri Temsilciliği’nin yedi kişilik bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Aykanat, Şehnaz Ataç, Arzu Şentürk Öztürk, Gökçe Akıncı, Fatma Sınmaz, Gülşah Ürkek ve Tülay Altınkeser ile birlikte kolektif bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. Temsilciliğin kadın ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu belirten Aykanat, bunun bilinçli bir tercih değil, doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

Sosyal Sorumluluk ve Temsil Faaliyetleri

Göreve geldikten sonra ilk önceliklerinin resmi törenlerde odayı ve Silivri’yi layıkıyla temsil etmek olduğunu ifade eden Aykanat, bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini kaydetti. Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir okul için gerçekleştirilen kitap yardımının, meslektaşların dayanışmasıyla büyüyerek anlamlı bir projeye dönüştüğünü aktardı.

Mevzuat Değişiklikleri Mesleği Zorluyor

Programda, sık değişen mevzuatların meslek üzerindeki etkileri de gündeme geldi. Aykanat, özellikle 586 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile defter tutma yetkisine ilişkin ortaya çıkan belirsizliklerin mükellefler açısından ciddi riskler doğurduğunu söyledi. Defter tutmanın uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu vurgulayan Aykanat, hatalı uygulamaların ağır hukuki sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Eğitim ve Yerel İş Birliği Vurgusu

Sürekli değişen vergi ve muhasebe uygulamalarının, meslek mensupları için eğitimi zorunlu hale getirdiğini belirten Aykanat, İSMMMO’nun düzenli eğitimler gerçekleştirdiğini ifade etti. Silivri Belediyesi’nin bu süreçte sağladığı desteklere de değinen Aykanat, yerel yönetimlerle kurulan iş birliklerinin mesleğin sahadaki gücünü artırdığını kaydetti.

Program, Sena Aykanat’ın meslektaşlarına ve Silivrililere teşekkür ederek mükelleflerin her zaman kendilerine ulaşabileceklerini belirtmesiyle sona erdi.