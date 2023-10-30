Metropol FM ile Yeniden

Silivri'nin sevilen iş insanlarından Özkan Otomotiv'in sahipleri Özkan Umuç ve Rıdvan Yıldırım kendi bünyelerine medyanın en eski radyosu olan Metropol Fm'i de katarak yeni program ve programcıları eşliğinde Yeni Yayın Dönemi’ne “Merhaba!” diyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Umuç yaptığı açıklama da Silivri ve bölgemizin en eski radyo frekansı olan Metropol FM ile değerli halkımıza müzik ve haber programları ile hizmet edeceğimizden dolayı çok mutluyuz ayrıca kamu yararına hizmet verecek olmamız ve halkımızı aydınlatacak olmamız da ayrıca mutluluk kaynağımız. Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışımız ile başta Silivri olmak üzere tüm bölge halkımızın hizmetindeyiz ifadelerini kullandı.

Yeni Yayın Dönemi’nde; Birinci Sayfa Haber programı 07:30-09.00 saatleri arasında sizlere yurttan ve dünyadan son dakika haber gelişmelerini aktarırken, saatler tam 10.00’ı gösterdiğinde Hayatın Ritmi programı ile Rana zengin içerikli gündem detayları, iddialı konuları ve eğlenceli sohbeti ile 12.00’a kadar Metropol FM frekanslarından sizlere seslenecek.

Bir Metropol FM klasiği olan Deniz Kızı müzik dolu, enerjik, canlı ve eğlenceli programı ile 14.00-16.00 saatleri arasında radyolarınıza misafir olacak.

Tümerkan Söğütlü "Festival" tadında programı ile saatler 18.00'ı gösterdiğinde trafik çilesini unutturmak adına; size aracınızda, evinizde veya işyerinizde eşlik edecek keyifli şarkıları ve tadına doyulmaz sohbetiyle kulaklarınızda olmaya devam edecek. Saat başı yurttan ve dünyadan son dakika haberleri, nostaljik tutkunları için unutulmayanlar programı, Metropol FM akustik, yeni çıkan şarkıların geri sayımı Metropol POP20 ve gece Arabesk programı ile her tarzdan müziği dinleyebileceğiniz ayrıca müzik yayınının yanı sıra hayata dair birçok alanda yayın yapacak olan Metropol FM, yeni formatıyla alışılmışın dışında örnek bir kamu hizmeti sunacak.