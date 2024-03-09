Metruk bina yangını geceyi gündüze çevirdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.
Yangın, Çiftlikönü Mahallesi’ndeki metruk bir binada meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının yaşandığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale çalışması yapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında metruk bina kullanılamaz hale geldi.