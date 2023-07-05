Metruk binada yangın
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metruk yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde metruk yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde eskiden birahane olarak kullanılan metruk bir yapıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce çıkarıldığı değerlendirilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden ve civar evlere sıçramadan söndürüldü.
Emniyet ekipleri de yangın mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kati çıkış nedeni ise araştırılıyor.