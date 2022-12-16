Metruk yapılar yıkılıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına ilçe genelinde devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk, yıkılmaya yüz tutmuş, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan binalar ile terk edilmiş ve uyuşturucu madde satışı, fuhuş gibi uygunsuz amaçlarla kullanılan binalar tek tek yıkılarak temizleniyor.

Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizde bulunan metruk ve tehlike arz eden binaların envanterini çıkardık. Biz göreve geldiğimizde merkez ve kırsal mahallelerimizde 600’den fazla metruk yapı bulunduğunu tespit ettik. Vakit kaybetmeden başladığımız ve Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gerçekleştirdiği yıkım çalışmaları dahilinde, 2019 Nisan-2022 Aralık tarihleri arasında merkez ve kırsal mahallelerde toplam 283 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Yüksel, “Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler ve metruk binaların oluşturduğu riskleri dikkate alarak yıkımları yapıyoruz. Yıkım çalışmalarımızın ardından alanı temizleyerek sorun oluşturacak unsurları kaldırıyoruz. Görev süremiz içerisinde çeşitli tehlikeler barındıran tüm metruk yapıları temizlemeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından metruk binalarla ilgili olarak, vatandaşlara çevrelerinde risk oluşturan ya da uygunsuz kullanıldığından şüphelendikleri binaları, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.