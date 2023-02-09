MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 530 yaralı getirildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olana depremlerde yaralananlardan 530 kişinin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildiği bildirildi.

MEÜ’den yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinin yaşandığı ve 10 ili kapsayan şiddetli bir yıkım meydana geldiği hatırlatıldı. İlk depremin yaşanmasına müteakip saat 04.30’da MEÜ Rektörlüğü ve hastanesinde kriz masası oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, "Gerekli tedbirler hızla alınarak afet bölgesinden gelecek yaralılar için ekipler ve hastanemiz hazır hale getirilmiştir. Üniversitemiz hastanesine şu ana kadar 530 depremzede yaralı başvuru yapmıştır. 22’si yoğun bakımda olmak üzere toplamda 200’den fazla yaralının tedavisi devam etmektedir. Ameliyathanelerimiz 24 saat aralıksız hizmet vermeye devam etmekte olup, geride bıraktığımız saatler içerisinde hastanemizde depremzede yaralılara 110 ameliyat işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Şu ana kadar acil servise gerek ambulanslar gerek gemi ile nakli yapılan gerekse de kendi imkanlarıyla gelen yaralılara ve depremzedelere Mersin Üniversitesi ve hastanesinin tüm imkanlarını seferber ederek hizmet verilmeye devam edildiği kaydedilen açıklamadı, "Şu an hastanemizde bulunan yaralılarımız ve yakınları için herhangi bir ihtiyaç bulunmamakla birlikte, üniversitemiz ve devletimiz hastalarımıza sağlık hizmeti dışında gereken bütün hizmetleri de vermektedir. Mersin Üniversitesi olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler, yaralı olarak tedavi gören vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.