Mevlana Şiir Yarışması'na kız öğrenciler damga vurdu

TAKİP ET

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmanın birincisi Zonguldak’tan ‘Yöneliş’ adlı şiiri ile Sabire Sude Davulcu olurken, dereceye giren tüm yarışmacıların kız öğrencilerden oluşması da dikkat çekti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlenen basın toplantısı ile bu yılki Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın kazananlarını kamuoyuna duyurdu. Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak ve gençlere Mevlana’yı tanıtmak amacıyla Osmangazi Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 12 yıldır geleneksel olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl 39 farklı şehirden toplam 184 eser katıldı. Bu yılki konusu serbest olarak belirlenen yarışmanın kazananı ‘Yöneliş’ adlı şiiriyle Zonguldak’tan Sabire Sude Davulcu oldu.

Bursa’dan yarışmaya katılan Seda Derman, ‘Kirpiğin Ağıtları’ isimli şiiriyle ikinci olurken, Kahramanmaraş’tan katılan Hayriye Zehra Canlı ise ‘Yükseliverdi Bulutlar’ isimli şiiriyle üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise ‘Hâmûş’ adlı eseriyle Manisa’dan Azra Betül Afacan, ‘Yok Oluşta Yeniden Doğum’ adlı eseriyle Bursa’dan Azra Nur Köse, ‘İnsan Olmak Lazım’ eseriyle de Kastamonu’dan Ayşegül Yıldırım elde etti. Yarışmanın birincisi 7 bin TL ödülün sahibi olurken, ikinci 6 bin TL, üçüncü 5 bin TL, mansiyonlar 2 bin TL ödül almaya hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yarışmaya katılan tüm gençlerin Mevlana’nın felsefesini öğrendiğini ve bu felsefeyi satırlara döktüğünü ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak gençlerimizin manevi dünyasını zenginleştirmek, ruh dünyamıza yön veren Mevlana’yı anlamak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz ‘Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nın 12’inci yılındayız. Bu yarışmamıza ilk olarak Osmangazi genelindeki liseler ile başladık. Daha sonra, Bursa genelindeki liselere yaydık. Şimdi de tüm Türkiye genelindeki liselerde bu yarışmayı organize ediyoruz. Bu yarışma ile gençlerimize kendi değerlerimizi tanıtırken, edebiyat alanına yönelmelerini sağlayarak, şiir yazmalarına vesile oluyoruz. Yeni şairlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. 20 yıldır düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması gibi 12’ncisini düzenlediğimiz Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması da edebiyat severler tarafından oldukça sevildi ve kabul gördü” dedi.

Konusu serbest olarak belirlenen bu yılki yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Dündar, “28 Eylül-18 Kasım tarihleri arasında 39 farklı şehirden 184 eser katıldı. 73 eserle en çok katılım Bursa’dan olurken daha sonrasında 14 eserle İstanbul, 10 eserle Ankara takip etti. Esas amacımız sahip olduğumuz manevi değerleri, gençlerimize tanıtarak geleceğe taşımak. Ülkemizin her köşesinden binlerce kalem, her yıl Mevlana sevgisini ve felsefesini satırlara döküyor. Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Antalya’ya tüm Türkiye’den binlerce gencimiz bu yarışmaya katılım sağlıyor. Yarışma vesilesiyle gençlerimizi okumaya teşvik ederken, kelime haznelerinin de zenginleşmesine vesile oluyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve özellikle de sosyal medyanın çıkması ile birlikte artık birçok kelimeyi kullanmaz olduk. Gençlerimiz emojiler ile iletişim kurar oldu. Yazılan şiirlerin içeriğine baktığımızda birçoğumuzun ilk defa duyduğu kelimelere rastlıyoruz. İşte bu da okumanın bizlere kazandırdığı bir zenginlik. Bu yarışma sayesinde, genç şairleri Türk edebiyatına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren birbirinden değerli eserleri kitap haline getirerek kütüphanemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Yarışmada en büyük zorluğun jüri üyelerinin omuzlarında olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Jürimiz, öncelikle tüm şiirler içinden 18 eseri seçerek ön eleme yaptı. Daha sonra bu 18 şiirin içinden dereceye girenleri belirledi. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize ve kıymetli jüri üyelerimiz; Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Sayın Ercan Yılmaz ve Sayın Mustafa Başpınar’a çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi ve yeni okullar inşa edilmesi gibi eğitim alanında ciddi hizmetlerde bulunurken, düzenlenen yarışmalar ve kültür sanat etkinlikleri ile de eğitime ciddi anlamda destek veriyor. Bu tür yarışmaların en önemli amacı, gençlerimizi okumaya teşvik etmek. Yarışmaya katılabilmek için gençlerimizin, okuması ve araştırma yapması gerekiyor. Mevlana gönüllü öğrenciler yetiştirmek çok önemli. 2023 yılının Mevlana sevgisinin daha da arttığı bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyelerinden Prof. Dr. Nesrin Karaca, kültür sanat alanında bir yarışmanın 12 yıldır düzenleniyor olmasının önemine vurgu yaparak, “Osmangazi gibi Bursa ile müsemma bir belediyenin, 12 yıldır böyle güzel bir yarışması organize etmesini takdir-e şayan buluyorum. Özellikle kültür ve sanat alanındaki konularda uzun yılları kapsayan istikrarlı çalışmalar ortaya koyulması çok önemli. Bu istikrar ve tutarlılık alkışı hak ediyor. Jüri üyesi olarak bu yarışmanın bir parçası olmak beni son derece mutlu kılıyor. Lise öğrencilerinin yarışmaya katılımının bu kadar yoğun olması çok önemli. Başkanımızın dediği gibi kelimeler bizim için çok önemli. Şiir dediğimiz alanda kelimeler sözlük anlamlarının dışında, yan anlamları, duygu ve çağrışım değerleri ile de yer alıyor. Tüm bunları keşfetmeleri açısından bile bu yarışma gençlerimiz için büyük bir kazanç. Değerli bir sanat kültür etkinliğini uzun yıllardır zenginleştirerek düzenledikleri için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyelerinden Mustafa Başpınar ise, Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması’nda 8 yıldır jüri üyeliği yaptığını belirterek, “Yarışma vesilesiyle her yıl daha da mutlu oluyorum. Her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğrencilerin bu yarışmaya katılım sağlaması çok kıymetli. Gençlerimizin edebiyatla, şiirle ve yazıyla tanışmasına veya belli bir alanda derinleşmesine imkan sağlaması bakımından bu yarışmalar büyük önem taşıyor. Edebiyatla olan bütün ilişkilerimiz, insan olarak bizlerin birbirimizi anlamamıza vesile oluyor. Osmangazi Belediye’sinin kültür sanat etkinliklerine önem vermesi çok kıymetli. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.