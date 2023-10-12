Mevlanam Caddesi konfora kavuşuyor

Başiskele’de Yeşilyurt Mahallesi’nden Fatih Mahallesi’ne uzanan yaklaşık 1200 metrelik Mevlanam Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, elverişli hava şartlarında alt ve üstyapı çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, son olarak vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde Yeşilyurt Mahallesi’nden Fatih Mahallesi’ne uzanan yaklaşık 1200 metrelik Mevlanam Caddesi’nde asfaltlama gerçekleştiriyor.

Planlı kentleşme ile yapılan yapıların yeni imar yollarını ivedilikle gerçekleştiren ekipler, Seymen Mahallesi’nde yol açma çalışması da yaptı. Ekipler yeni yerleşim bölgesinde toplamda 600 metrelik uzunluğunda Balcıoğlu, Musaoğlu, Başarı ve Anayurt sokakların imar yollarını açtı.

Başiskele’nin her bir mahallesinde araç sürücülerinin ve yayaların güvenle ve konforla ulaşım sağlamaları için çalışan belediye ekipleri, bazı sokak ve caddelerin yollarını da kilitli parke taşlarıyla kaplıyor. Ekipler ayrıca zamanla bozulan parke taşlı yolların ve kaldırımların da bakım onarım çalışmalarını süratle yerine getirerek, araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmesini engelliyor.