Mevlid-i Nebi haftası Kur'an ziyafeti programıyla devam etti

Bilecik'te Mevlid-i Nebi haftası Kur'an zyafeti programıyla devam etti.

Mevlid-i Nebi haftası Kur'an ziyafeti programıyla devam etti
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Bilecik’te Mevlid-i Nebi haftası Kur’an zyafeti programıyla devam etti.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanmaya devam ediyor. Kayıboyu Camiinde cuma namazı öncesi yapılan Kur’an ziyafeti programına İl Müftüsü Ali Erhun katılım gösterdi. Camiide halkla buluşan Müftü Erhun namaz öncesi vaaz verdi ve Cuma hutbesini irad etti.

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