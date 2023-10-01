Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından Mevlid-i Nebi Haftası’nda çocuklara peygamber sevgisi anlatıldı.

Bilecik İl Müftülüğü ve ADRM tarafından 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Diyanet Gençlik Merkezi’nde çocuklara yönelik Mevlid Kandili programı düzenlendi. Programa katılan Müftü Erhun, çocuklar ve aileleri ile buluşarak, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konusunu işledi. Peygamber sevgisinin anlatıldığı etkinlik, çocukların gösterileriyle ve çeşitli etkinlikler ile devam etti.