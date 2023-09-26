Mevlid'in yazarı Mevlid Kandili'nde kabri başında anıldı

Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid Kandili etkinlikleri çerçevesinde kabri başında dualarla anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili’nde, kaleme aldığı Mevlid-i Şerif ile tüm İslam alemine adını duyuran Süleyman Çelebi’nin kabri başında etkinlik gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Ulu zatın huzurundayız. Merhum Nurettin Topçu’nun bir sözünü hatırladım, diyor ki ‘Büyük mezarların üzerinde büyük vatanlar vardır.’ Biz büyük bir vatana, millete sahibiz. Çünkü büyük toprakları işleyen ruhlara sahibiz, ulu çınarlara sahibiz. Mevlid Kandili için vesile olmuş ve bildiğim kadarıyla ilk defa Bursa’da Peygamber Efendimizi bize en iyi sevdiren bir ulu zatın huzurunda bu programı yapıyoruz. Büyükler Uludağ’a benzerler biz ancak görebildiğimiz yeri anlatıyoruz. Uludağ’ı uzaktan seyrederseniz size çok yakınmış gibi gözükür ama yaklaştıkça sizden daha çok uzaklaşır. Uludağ’ı anlatmak tam mümkün olmadığı gibi ulu insanları da anlatmak tam mümkün değildir. Biz sadece bir iki hususa işaret edebiliriz. Bugün Mevlid Kandili, Hak Teala Mevlid Kandilimizi mübarek eylesin. Mevlid doğmaktır, dirilmektir” ifadelerini kullandı.

“Mevlid dünyanın birçok ülkesinde insanların dinini muhafaza etmesine vesile olmuştur”

Mevlid’in önemine vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hemen her fırsatta örnek aldığımız Peygamber Efendimize olan sevgimizi bir şekilde methiyeler dizerek göstermeye çalışırız. Bu eşsiz sevgi seline Bursa’dan katılıp, sevginin büyüklüğünü bizlere gösteren güzide insanlar var. Biz de şu an Süleyman Çelebi’nin mezarındayız. Mevlidi belki son zamanlarda çok sıradanlaştırdık ama Mevlid biz biliyoruz ki Özbekistan’da, Kazakistan’da, Azerbaycan’da dünyanın birçok ülkesinde insanların dinini diyanetini muhafaza etmesine ve bugünlere gelmesine vesile olmuştur. 1409 yılında yazılan Mevlid eserinin üzerinden 614 yıl geçti. Dünyaya yayılan Mevlid’in yazıldığı dönem açıkçası bunalımlı bir dönemdi. Bu yüzden de Süleyman Çelebi yazdıklarını kurtuluş olarak adlandırmıştır” şeklinde konuştu.