Mevlid Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden

Bozüyük Belediyesi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle şeker ikramı yapıldı.

Mevlid Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bozüyük Belediyesi tarafından Mevlid Kandili nedeniyle şeker ikramı yapıldı.

Bozüyük’te Mevlid Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlid şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Mevlid Kandili’nde kandillerini unutmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Mevlid Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden
Mevlid Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden
Mevlid Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden
Mevlid Kandili'nde şekerler Bozüyük Belediyesi'nden