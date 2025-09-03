Mevlid Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İstanbul’da, Mevlid Kandili vesilesiyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Gelenler Eyüp Sultan Türbesi’nde dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu.

İstanbul’da, Mevlid Kandilini idrak etmek isteyenler Eyüpsultan Camii’ne geldi. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin önünde dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Cami dolup taşarken, içerde yer bulamayan vatandaşlar, yatsı namazını avluda serilen hasırlarda kıldı.

"Müslümanlar için bu gece en güzel gece"

Dua etmek için geldiklerini söyleyen Nazlı İlgen, "Bütün Müslümanların kandili mübarek olsun. Müslümanlar için bu gece en güzel gece. Çok güzel duygular hissediyorum" dedi.

Hollanda’dan geldiklerini belirten Erdal Peker, "Tüm mübarek Müslüman aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Burada Eyüpsultan’a dua etmeye geldik. Ben Hollanda’dan geliyorum. Aslen Yozgatlıyım. Müslümanların, bütün dua edenlerin dualarının bu gece kabul olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle kalabalık gördüğümüz zaman biz de Müslüman olarak gurur duyuyoruz"

Bugünün çok özel olduğunu ifade eden Caner Büken, "Gerçekten bugün çok özel bir gün Müslümanlar için. İbadetimizi ettik, namazımızı kıldık, dualarımızı ettik. Bütün İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Böyle kalabalık gördüğümüz zaman biz de Müslüman olarak gurur duyuyoruz, tüylerimiz diken oluyor. Bu çok farklı bir his Allah’ım bütün dileklerimizi kabul etsin. Allah herkese bu ahir zamanda iman ve ibadet nasip etsin" diye konuştu.