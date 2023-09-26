Mevlid Kandili Sakarya'da dualarla ihya edildi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum gecesi olan Mevlit Kandili Sakarya’da, dualarla ihya edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü tüm yurtta ve İslam aleminde olduğu gibi Sakarya’da da birlik, beraberlik ve heyecan içinde kutlandı. Mevlit Kandili’nde Sakaryalılar camilere giderek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. Namaz kılan cemaat ellerini semaya açarak dua etti.