Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili ihya edildi.

Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Kırklareli’nde de müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif’in okunduğu, ilahiler seslendirildi ve salavat getirilen program dualarla son buldu.

Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı
Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı