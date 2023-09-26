Mevlit Kandili'nde Ulu Cami doldu taştı
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlit Kandili Bursa'da dualar eşliğinde kutlandı.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günü olan Mevlit Kandili Bursa’da dualar eşliğinde kutlandı.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili coşkuyla kutlandı. Bursalılar camilere akın ederken, Ulu Cami ise doldu, taştı. Tarihi mabede akın eden vatandaşlar, yatsıdan evvel okunan Mevlid-i Şerifi Kur’an-ı Kerim’i dinledi. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili vaazlar yapılırken akabinde kılınan yatsı namazından sonra cami imam hatipleri tarafından mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Ulu Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.