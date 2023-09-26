Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ne akın etti

İstanbul’da Mevlit Kandili’ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Camide yaşanan kabalık ve vatandaşların Mevlit Kandili coşkusu dron ile havadan görüntülendi.

Mevlit Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi’nin önünde dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Eyüpsultan Camii dolup taşarken, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar yatsı namazını kılmak için avluda serilen hasırlarda namaz kıldı.

Ailece Eyüpsultan Camii’ne dua etmeye geldiklerini söyleyen İrfan Zülfikar “Bu güzel güne Eyüpsultan’dayız. Mevlit Kandili’nde bu güzel yerden İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutluyoruz. Tüm İslam coğrafyasında barış ve güzel bir hayat geçirmelerini diliyoruz.” dedi.

Mevlit Kandili’ni idrak edebilmek için Eyüpsultan’a gelen Gülizar Akpınar ”İslam aleminin kandili mübarek olsun. Nice güzel günlere hayırlı uğurlu gelsin. Bütün millete sağlık, sıhhat, memleketimize birlik, düzen, bereket, bolluk gelsin. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun“ ifadesini kullandı.