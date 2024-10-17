Mevsimin ilk karı yağdı: Bin 725 rakımlı yayla kısmen beyaza büründü

Sakarya’nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile kısmen beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan yağış ve soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına sebep oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda mevsimin ilk karı yağdı, bazı bölgeler kısmen beyaza büründü.