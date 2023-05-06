Mevsimlik aşklara inat yarım asrı aşkındır birlikteler

Kocaeli’de görücü usulüyle evlenen Durdu-Necmettin Esen çifti, 61 yıldır birbirlerine olan aşkı ve bağlılıklarıyla imrendiriyor. Birbirlerinin elini hiç bırakmayan çiftin gözlerinin içi gülüyor.

İzmit ilçesi Gedikli köyünde yaşayan Durdu ve Necmettin Esen çiftinin, 61 yıldır elleri birbirinden ayrılmıyor. Görücü usulüyle evlenen ve birbirlerine büyük bir aşkla bağlı olan çift, gece gündüz beraberler. 4 çocukları olan ve hepsini evlendiren Esen çifti, tek başlarına yaşıyor. Bahçede kendi sebze ve meyvesini eken çift, birbirlerinin yanından bir dakika bile ayrı duramıyor. İlk günkü gibi aşları taze olan Durdu-Necmettin çiftinin, gözlerinin içi gülüyor.

"Eşim olmadan duramıyorum"

Nasıl evlendiğini anlatan 77 yaşındaki Durdu Esen, "Görücü usulüyle 16 yaşındayken evlendim. 4 çocuğumuz var hepsini evlendirdik, eşimle tek başına yaşıyoruz. İlk evlendiğimizde birbirimizin yanından utandığımız için kaçıyorduk. Sofraya bile oturamıyorduk. Şimdi ise birbirimize destek çıkıyoruz, çalışıyoruz, Eskiden ekin ve orak biçiyorduk, harman dövüyorduk. Ben ailemle birlikte Bolu’da yaşıyordum. Eşim, ’Seni şehre alıyorum’ diyerek beni alıp köye getirdi. Eşim bana, ’Hadi yavrum İzmit’ diyordu. Mecbur çalıştık, ihtiyarladık. Çoluk çocuk, torun torba sahibi olduk. Eşim olmadan duramıyorum. O da ben evde olmayınca beni arıyor. Biber, domates, pırasa, patlıcan ekeceğim. Her sene bahçeyi kazıyorum ve sebze ekiyorum" dedi.

"Her şeyden önemlisi hanımımdır"

78 yaşında olan Necmettin Esen de, "Hayatımız köyde geçti. 17 yaşında evlendim. Evlendikten sonra askere gittim. Boş duramıyoruz, işimiz toprakla uğraşmak. Bana oturmam için para verilse bile ben duramam. Babam Bolu’ya akrabalarımın yanına giderken bana bir kız bulduğunu söyledi. Bizi karşılaştırdılar, birbirimizi beğendik. O nereye gitse, ben nereye gitsem birbirimizi buluruz. Her şeyden önemlisi hanımımdır. En mühimi odur" diye konuştu.