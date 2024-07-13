Mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi : 1 ölü 4 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kaza sonrası 1 işi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi : 1 ölü 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kaza sonrası 1 işi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa Mahallesi Ormankadı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçileri taşıyan A.S. (40) idaresindeki 10 SF 882 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası işçilerden Elif Argun (18) ve E.A. (15) ağır yaralanırken A.S., Ö.A. (12) ve İ.A. (31) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Argun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki E.A. ise Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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