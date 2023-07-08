Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı
Kuvvetli yağan yağışlar sonrası Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyünde, mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar su aldı.
Kuvvetli yağan yağışlar sonrası Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyünde, mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar su aldı.
Çadırları su basan mevsimlik işçilerin eşyaları su içinde kalırken, işçiler çadırların etrafını toprakla çevirdiler. Çalışmaya gelen mevsimlik işçilerden Burhan Tüfek, “Kaç senedir bu bölgeye çalışmaya geliyoruz. Yağmur yağıyor çadırlarımız sular içinde kalıyor. Yataklarımız ıslanıyor. Millet rezil oluyor. Konteynır olsa bunlar olmayacak” diye konuştu.