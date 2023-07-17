Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taramaları yapılıyor

Tarım sektöründe ekonomik kazanç sağlamak amacı ile doğu ve güneydoğu illerinden Bursa’ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Gürsu, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinin mera arazilerinde oluşturulan çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerine koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde; sıtma taramaları, bebek, çocuk, gebe, loğusa izlemlerinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri yürütülüyor. Çadır kentte ayrıca kanser başta olmak üzere; üreme sağlığı, pestisit uygulamaları, kuduz, KKKA, ishal, çevre sağlığı, sağlıklı beslenme, obezite, sağlık okur yazarlığı, hijyen gibi çeşitli konularında eğitimler veriliyor. Çocuklara yönelik ise ağız ve diş sağlığı taramaları ve flor vernik uygulaması yapılıyor.

Mevsimlik tarım işçilerine verilen sağlık hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa’nın her yıl 10 bine yakın tarımda çalışan mevsimlik işçi göçü aldığının altını çizdi. Bu nüfusa bütün koruyucu sağlık hizmetlerinin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verildiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Kronik hasta takipleri, aşılama, gebe ve bebek izlem, diğer bulaşıcı hastalıklar takibi, üreme sağlığı hizmetleri, sağlık okuryazarlığı kazanım eğitimleri ve kanser tarama hizmetleri, ekiplerimiz tarafından sağlanmaktadır” dedi.

İşçilerin ihtiyaç durumunda tüm kamu hastanelerinden de ileri sağlık hizmetlerini alabildiğine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, çadır kentte yaşayan her bireyin sağlığını önemsediklerini ve çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.