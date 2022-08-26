CHP İlçe Başkanı Berker Esen'in Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 951. Yıl ve Büyük Taarruz'un başlamasının 100. Yıl dönümü ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklama aynen şu şekilde: “Bugün, ülkemizin tarihinde büyük öneme sahip iki günün yıl dönümü olan 26 Ağustos. Birincisi, Anadolu'nun kapılarını açan ve bu toprakları bizlere yurt yapan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 951. Yıl ikincisi, Anadolu topraklarında bizlere ve bizden sonraki kuşakların önünü açan Büyük Taarruz'un başlamasının 100. Yıl dönümü. Yani dört gün sonra da büyük zaferi kutlayacağız.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Dokuz asır sonra, 26 Ağustos günü başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunu bozguna uğratan Atatürk, Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdi. 26 Ağustos günü başlayıp Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında ordumuzun 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır.

26 Ağustos'un şafağında Kocatepe'de bağımsızlık inancıyla; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bir araya gelen Anadolu'nun kahraman evlatları 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da işgalci düşmanı ve işbirlikçilerini vatan topraklarından atmış, bağımsızlığımıza uzatılan elleri kırmıştır.



“BU ZAFERLE BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KURMUŞTUR”

Tek ve Ebedi Başkomutanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kazanılan zaferi 1 Eylül 1922 tarihli telgrafıyla Türk Milletine, ‘Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi' sözleriyle zaferi ve tam bağımsızlığı müjdelemiştir. Bu zaferle Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Sevr'i yırtıp atan milletimiz emperyalist güçleri yenmiş ve Anadolu'yu ve Trakya'yı yeniden bize yurt kılmış, büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

Bu vesileyle, bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe kazıyan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan ve bu uğurda canıyla, kanıyla bedel ödeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.”