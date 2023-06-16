Meyve hırsızlıklarına jandarmadan önlem

Sakarya'da meyve hırsızlıklarının yaşanmaması için jandarma komando timleri bahçe ve yollarda asayiş devriyesi gerçekleştiriyor.

Meyve hırsızlıklarına jandarmadan önlem
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakarya’da meyve hırsızlıklarının yaşanmaması için jandarma komando timleri bahçe ve yollarda asayiş devriyesi gerçekleştiriyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede Geyve ve Pamukova ilçelerinde meyve hırsızlıklarına karşı jandarma komando timleri bölgede asayiş devriyesi atıyor.