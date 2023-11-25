Meyve keserken elini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda meyve keserken elinden yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Meyve keserken elini kesti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda meyve keserken elinden yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 Kemalpaşa Mahallesi Yeşilyayla Sokak’taki bir evde meydana geldi. Alparslan D. (47) evde meyve keserken, sol elinden yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan tetkiklerde parmağını kullanma kabiliyetini kaybettiği belirlenen adam, Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.