Meyve toplamaya çıktığı ağaçtan düştü, 51 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 66 yaşındaki emekli imam, 51 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Pirahmetler Mahallesi’nde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, 66 yaşındaki emekli imam Badi Kerem Kalın, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kalın, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kalın, yaklaşık 51 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında cenaze yakınları tarafından Bekirpaşa Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Kalın, mahalle mezarlığına defnedildi.