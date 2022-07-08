Mezarlığa ring seferler başlatıldı
Silivri Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Arefe Günü ve bayram süresi boyunca Mezarlık ve canlı hayvan pazarına otobüs seferleri düzenliyor.
Silivri Belediyesinden yapılan açıklamada “Kıymetli Silivrililer, Siz değerli vatandaşlarımızın arefe günü dahil olmak üzere bayram süresince Alipaşa Mezarlık, Yeni Mezarlık ve Canlı Hayvan Pazarı'na ulaşımını sağlamak adına sabah 10.00'da başlayıp 16.00'a kadar saat başı olacak şekilde servislerimiz Ziraat Bankası önünden hareket edecektir. Bilgilerinize sunarız.” İfadelerine yer verildi.
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