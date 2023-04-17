Mezarlıklar Ramazan Bayramına hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmasını gerçekleştirerek bayram ziyaretlerine hazır hale getiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, mezarlıkların maneviyatına yakışır halde olması için Ramazan Bayramı öncesinde yine temizleme çalışmalarını yapıyor. Geçen yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Başçeşme Mezarlığı’nda Ramazan Bayramı öncesi yabani ot temizleme çalışmaları da tamamlandı. Büyükşehir ekipleri ayrıca ilçelerdeki mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmalarını yürütüyor.