Mezarlıklar ve şehitlikler bayrama hazır

Başiskele Belediyesi, her bayram öncesi olduğu gibi mezarlıklar ve şehitliklerde bakım onarım, temizlik ve çiçekli bitki dikimi çalışmaları gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirebilmesi için çalışan Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların ve şehitliklerin genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kabristanları çiçekli bitkilerle süsledi.