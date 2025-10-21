Mezbehaneye modern dokunuş

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye bünyesinde hizmet veren mezbahaneyi modern hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek; "Üreticimizin emeğine sahip çıkıyor, daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşturuyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, ilçedeki hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacak modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediye Mezbahası’nda yapılan çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarıyla tesis, daha hijyenik, güvenli ve modern bir yapıya kavuşuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mezbaha alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özel, Yenişehir’in yalnızca tarımda değil, hayvancılıkta da Bursa’nın öncü ilçeleri arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan Ercan Özel, "Yenişehir, verimli toprakları kadar bereketli hayvancılığıyla da öne çıkan bir şehir. İlçemiz 38 bin büyükbaş ve 54 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Bursa’mızın bu alandaki lider üç ilçesinden biri olmanın gururunu yaşıyor. Bu büyük potansiyel bizlere üreticimizin emeğine sahip çıkmak ve onlara en modern hizmeti sunmak gibi büyük sorumluluklar yüklüyor" diye konuştu.

Başkan Özel, bu anlayışla belediyeye ait mezbahanede kapsamlı bir çevre düzenleme ve modernizasyon projesi başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Kasaplar Derneğimizle kurduğumuz güçlü diyalog sayesinde ihtiyaçları yerinde tespit ettik ve hemen işe koyulduk. Bu kapsamda 2 bin 760 metrekarelik zemin alanını modern parke taşlarıyla kapladık, 340 metre uzunluğunda beton duvar inşa ediyoruz. Üzerine çit çekerek güvenli ve estetik bir çevre oluşturuyoruz. Kasap esnaflarımıza, hayvancımıza ve vatandaşlarımıza daha hijyenik, düzenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Özel, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Esnafımızın ve üreticimizin işini kolaylaştırmak bizim için en büyük mutluluk. Birlikte çalışarak daha birçok güzel hizmeti ilçemize kazandıracağız" dedi.

Yenişehir Kasaplar Derneği Başkanı Sedat Sapmaz da yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Ercan Özel’e teşekkür etti. Sapmaz, "Karkas et yüklenirken toz topraktı buralar. Bir araç geçtiğinde etin üzerine toz yapışıyor, sağlığı olumsuz etkiliyordu. Artık bu sorun tamamen ortadan kalktı" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Sapmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanımız göreve geldiği günden bu yana bizimle sürekli istişare içinde oldu. Mezbahayla ilgili tüm sorunlarımızı dinledi, çözüm üretti. Duvarlar yapıldı, altyapı güzelleşti. Taleplerimizi hızlı bir şekilde yerine getirdi. Yenişehir Kasaplar Derneği ve esnaflarımız adına kendisine teşekkür ediyoruz. Artık tertemiz, modern bir mezbahaya kavuştuk. Allah kendisinden razı olsun."