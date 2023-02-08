Mezitli Belediyesinde deprem seferberliği sürüyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, deprem bölgesine her türlü desteğe devam ediyor. İlk andan itibaren tüm bağlı birimleri seferber eden ve kapılarını vatandaşlara açan Mezitli Belediyesi, her gün onlarca tır ve kamyonla deprem bölgesine malzeme ve destek ekibi taşıyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinlilerin de desteğiyle her gün onlarca tır ve kamyonla deprem bölgesine malzeme ve destek ekibi taşıyor. Gıda ve ihtiyaç malzemesi, sağlık ve hijyen ürünleri, kıyafetler, ayakkabılar tek tek elden geçiriliyor. Belediye çalışanları, Çocuk Gündüz Bakımevlerinin öğretmenleri ve gönüllüler; vatandaşlardan gelen yardımları kategorilerine göre ayırıyor, paketliyor ve kamyonlara yükleyerek deprem bölgelerine ulaşmasını sağlıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yardım organizasyonunu gerçekleştiren personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malzemelerin dağıtımı ve ulaştırılmasıyla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişi yapan Başkan Tarhan, ara vermeden çalınmalarına devam eden belediye çalışanları ve gönüllü personele de teşekkür etti.

“Gün aşırı kamyon ve tırlarımız bölgeye malzeme taşıyor”

Türkiye’nin tarihte eşine az rastlanır bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Tarhan, ilk günden itibaren bölgeye ihtiyaç malzemesi yardımı ve destek için seferber olduklarını söyledi. Gün aşırı tırların bölgeye malzeme taşıdığını vurgulayan Tarhan, “Pazartesi sabahı meydana gelen depremden Mezitli de etkilendi ama acı bir durumun yaşanmaması bizleri az da olsa teselli etti. Ancak yakın illerimizde Adana’dan başlayarak Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kilis gibi illerimizde çok sayıda can kaybı oluştu. Bu konuda bizlere de büyük görevler düşüyor. İlk günden itibaren arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek depremden zarar gören illere vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan gıda ve ihtiyaç yardımlarını ve nakdi yardımlarla aldığımız malzemeleri götürüyoruz. Gün aşırı kamyon ve tırlarımızı bölgeye taşımayı sağlıyoruz. Bugün de iki tır ve kamyonlarla bu illere sevkiyatımız devam ediyor. Yüzlerce personelimiz bu konuda seferber olmuş durumda. Özellikle okulların tatil olması nedeniyle anaokullarımızdaki öğretmenlerimiz de paketlemeye destek vermek için geldi. Tam bir seferberlik örneği sergileniyor. Gece gündüz demeden el birliği yapan personelimize, öğretmenlerimize ve yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Deprem sonrası da halkımıza destek için çalışma yapıyoruz”

Yardım ulaştırılması konusunda seferberlik başlattıklarının altını çizen Tarhan, deprem süreci ve sonrası için çalışma yaptıklarını aktardı. Tarhan, “Yardım bölgesinden gelerek Mezitli’ye kadar ulaşan depremzede vatandaşlarımıza da elimizden geldiğince yardım etmeye, barındırmaya çalışıyoruz. Akşam saatlerinde de evleri zarar gören ya da evine gitmeye korkan vatandaşlarımıza çorba, çay, su gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ulusumuz bu konuda son derece duyarlı; yeter ki, güvenebileceği aracılar olsun, elinden ne gelirse yardımda bulunuyorlar. Hatta sadece ilçemizden değil, ilişki içerisinde bulunduğumuz yurt dışındaki dost kentlerimizden de yardım için görüşmelerimiz var. Hatta ileriki aşamalarda konut edindirme konusunda da depremzedelerimize destek olmak istiyoruz. Yazışmalarımız devam ediyor. Merkezi yönetimimizin de desteğiyle deprem sonrası yiten canları elbette tedavi edemeyiz ama hiç olmazsa ihtiyaçlarını kısa sürede gidebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir can daha kurtarabilir miyiz diye çabalıyoruz”

Bu zor günleri halkla el ele vererek sağduyu ile aşacaklarını belirten Tarhan, “Sadece Mezitli’de değil, afet bölgesinde de çalışma yapan, enkaz altından can kurtarmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bu kritik süreçte ne kadar destek olabilirsek yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm işimizi gücümüzü bıraktık, bir can daha kurtarabilir miyiz diye çabalıyoruz. Buna yoğunlaştık. Kendi personelimiz arasında da yakınlarını yitiren ya da hala enkazın altında kalanlar var. Tüm ölenlerimize rahmet, yakınlarına sabır ve güç diliyorum. Umarım ölü sayısı artmadan canlarımızın kurtulduğunu görürüz” diye konuştu.