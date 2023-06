Mezuniyet belgelerini at üzerinde aldılar

TAKİP ET

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) 2022-2023 akademik yılını başarıyla tamamlayan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul öğrencileri mezuniyet belgelerine kavuşuyor. Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet belgelerini at üzerinde alması renkli görüntülere sahne oldu.

BUÜ’de 2022-2023 döneminin ilk mezuniyet töreni Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. İki yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, MYO bahçesinde özel bir törenle mezuniyet belgelerini aldı. Törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, önceki Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, asrın felaketi denilen deprem felaketinin ardından kutlamaların her zaman bir nebze buruk geçeceğini kaydetti. Mennan Pasinli Atçılık MYO’nun kendileri için son derece kıymetli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Adem Doğangün, “Burada verilen eğitimin niteliği, elde edilen bilgiler her anlamda çok özel. Ben inşaat mühendisliği bölümünde akademisyenim. Kendi asistanımın bile buradan mezun olduğunu öğrendim. Buradan mezun olan diğer öğrencilerimizin de önemli yerlerde görev aldıklarını biliyoruz. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile eğitim veren tüm hocalarımızı ve mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Her birine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül ise, meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilere seslendiği konuşmasında şu cümleleri kurdu;

“Üniversitemizde eğitim-öğretim alanında sizlerden istenilen süreçleri ve yetileri tekrar tekrar yerine getirerek, sınavlarınızı tamamlayarak mezun olmaya hak kazandınız. Mezuniyet her zaman bir şeylerin sonu gibi görünse de aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Dünyada kalıcı olan tek yeti öğrenmeyi öğrenmektir. Sizler, donatıldığınız bilgileri bundan sonra en iyi şekilde uygulayacak ve yeni bir hayata başlayacaksınız. Her birinize sonsuz başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun” dedi.

Önceki Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, 1 hafta önce rektörlük döneminin sonuna geldiğini ve görevi yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Katıldığı son mezuniyet töreni olacağını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Görev süresi içerisinde çok sayıda projeye imza attık. Büyük ölçüde üniversitemizin yapılandırılmasını hemen hemen tamamladık. Akademisyen ve öğrencilerimizin yararlanacağı bir çok çalışmayı da hayata geçirdik. İnşallah yeni dönem çok daha güzel geçecek. En güzel şekilde eğitimlerini tamamlayan kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum, hocalarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Mezuniyet töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Dönem birincisi seçilen Fatih Tosun’un mezuniyet kütüğüne nal çakmasının ardından mezuniyet belgelerinin dağıtıldığı tören, öğrencilerin hep birlikte kep fırlatmasıyla sona erdi.