Mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, bir kargo firmasının Bağcılar şubesine yapılan operasyonda, mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarını yurt dışına göndermeyi hedefleyen şahıs mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Bağcılar’da bulunan uluslararası bir kargo firmasının şubesine 25 Aralık günü operasyon düzenlendi. Baskında R.E., isimli şüpheli gözaltına alınırken, kargo şubesinde yapılan aramada, karton ve saten kumaştan üretilen mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 captagon hap ele geçirildi.

Uyuşturucu hapları yurt dışına göndermeye çalışmakla suçlanan R.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.