Mezunlar, 50 yıl sonra Ayvalık'ta buluştular

İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesi 1973 yılı mezunları 50 yıl sonra Ayvalık Sarımsaklı sahilinde bir araya geldi.

Selimiye Veteriner Sağlık Teknisyenleri Meslek Lisesinde yatılı okuyan 32 Veteriner Sağlık Teknisyeni eşleriyle birlikte, dünyaca ünlü Sarımsaklı Sahilindeki Vilayetler Evi Otelinde bir araya geldi. Hepsi emekli olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri, okul ve meslek yaşamlarındaki anılarını paylaştı. Yıllarca ülke hayvancılığına hizmet verdikten sonra emekli olan ve yurdun değişik yerlerinde yaşamlarını sürdüren teknisyenler, buluşmaların önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesini istedi. Buluşmaya katılan teknisyenler organizasyonda emeği gecen arkadaşlarına teşekkür etti. Manisa’dan geldiğini anlatan Hasan Hüseyin Ertaş, “Bu sene 1973 yılı mezunu arkadaşlarımızla bir toplantı düzenledik. Değişik illerden katılan arkadaşlarımızla okul ve meslek hatıralarımızı yeniden canlandırdık. İnşallah, bu heyecanla toplantılarımızı önümüzdeki yıllarda da yapmak istiyoruz. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Balıkesir’den gelen Rafet Böbek de, “Burada anlarımızı tazeledik. Arkadaşlarımızla güzel günler geçirdik. Bu anlarımızı ve güzel günlerimizi tekrar yad etmek istiyoruz. Bunun için İnşallah, gelecek yıllarda da buluşmak istiyoruz” dedi. Gönen’den gelen Erdoğan Aydoğdu ise, “53 yıllık arkadaşlarımla ilk kez bir araya geldim. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Özlem giderdik. İnşallah, bundan sonra da toplanmak istiyoruz. Ölmezsek önümüzdeki yıllarda da bir arada olacağız” dedi.