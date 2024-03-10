MHK mart ayı VAR eğitim çalışmaları sürüyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında 7-10 Mart tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında 7-10 Mart 2024 tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri’nde VAR kadrosundaki hakemlerimize ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere VAR konuları hakkında teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları MHK VAR Sorumlusu Dr. Cem Satman koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. 7 Mart Perşembe günü öğleden sonra seansında 12 hakemle başlayan teorik ve simülasyon eğitimlerine; 8 Mart Cuma günü 8 hakemin daha dahil olmasıyla toplamda 20 hakem ile 3 ayrı simülasyon odasında devam edilmiştir. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun da açılış konuşmasını yaptığı eğitimlerde hakemlerimiz ve Hawk-Eye firmasının operatörleri Pawel Gil koordinasyonunda yenileme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 8 Mart Cuma ve 9 Mart Cumartesi günlerinde ise Cem Satman koordinasyonuyla; Pawel Gil, TFF Riva tesislerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarını izledikten sonra, VAR/AVAR’a atanan hakemler ile maçların analizi yapılarak, UEFA standartlarında VAR geri bildirimleri sağlanmıştır" denildi.