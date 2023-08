MHK Yaz Semineri'nin resmi açılış töreni yapıldı

TAKİP ET

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 2023-2024 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

MHK’nin 2023-2024 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Süleyman Kocasert, Şevket Çelik, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, hakem eğitmenleri ve hakemlerin katılımıyla Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep beraber inşa edeceğiz"

Törenin açılışında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seminerin tüm hakemler adına başarılı ve verimli geçmesini diledi. Trendyol Süper Lig’in 11 Ağustos’ta başlayacağına dikkat çeken Büyükekşi, "Yeni sezon büyük bir çekişmeye ve heyecanı yüksek maçlara sahne olacak. Türk hakemlerimizin sezon boyunca görev alacakları karşılaşmaları başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Yeni sezona yeni bir MHK başkanı ve yeni kurul üyeleriyle giriyoruz. Geçtiğimiz dönem MHK Başkanı Lale Orta ve kurul üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. 42 yıl boyunca verdiği hizmetlerle, Türk futbolunun ve hakem camiasının değerli bir ismi olan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve kurul üyelerine başarılar diliyorum" dedi.

Hakemlerin gelişimi için Hakem Akademisi kurduklarını belirten Büyükekşi, "Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi bizim öncelikli konularımız arasında. Bu alanda birçok somut çalışma yaptık. Hakemlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. Hakemlikte tecrübe ve eğitim en önemli konular. Eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik. Sürdürülebilir başarı ve gelişimi sağlayabilmek için Hakem Akademisi’ni kurduk. Bu akademide en alt seviyeden en üst seviyeye tüm hakemlerimiz UEFA kriterlerinde eğitim alıyor. Hakem izleme, mentörlük, mental-fiziksel sağlıkların izlenmesi, en iyi hakem adaylarının bulunması ve sürekliliğin sağlanması ile yabancı dil eğitimleri veriliyor" şeklinde konuştu.

"Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak"

Yeni sezonda hakem atamalarının algoritmayla yapılmaya devam edeceğini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas’ı TFF Hakem Danışmanı, Pawel Gil’i ise TFF VAR Eğitim Danışmanı olarak göreve getirdik. Saha ve VAR hakemliğini birbirinden ayırdık. VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken hakem kadromuzu da genişlettik. Her zaman eleştiri konusu olan hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık, dijital atama sistemini uygulamaya koyduk. Her maçın hakemi temel kriterler ve performans olmak üzere 41 kritere dayanan algoritmayla atanıyor. Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak. Ayrıca algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri de verilerle detaylı şekilde takip edilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için kriterleri belirledik. Geçtiğimiz dönemde gözlemci sayısını iki katına çıkardık. Gözlemci raporlarından, veri analizi yapılabilen, sayısal rapor uygulamasına geçtik" açıklamasını yaptı.

"Hakemlik en zor mesleklerden birisi"

Hakemliğin en zor mesleklerden biri olduğuna değinen Büyükekşi, "Adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep beraber inşa edeceğiz. Burada en büyük sorumluluk MHK ve siz değerli hakemlerimize düşüyor. Hakemlik en zor mesleklerden birisi. Sürekli eleştiri var, tebrik ve takdir neredeyse hiç yok. Her zaman söylediğim bir şey var; hekim, hakim, hakem... Bunlar geri dönüşü olmayan konularda muhakeme yürüterek hüküm veren meslek erbabıdır. Doğru kararı verecek bilgi ve tarafsızlığını koruyalacak ahlak sahibi olmalıdırlar. Üçünün de aldığı kararlar bağlayıcıdır. İnsan hayatına en çok dokunan onlardır. Hekimler ve hakimler hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi görürken hakemlerimiz için durum neden böyle değil? Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Hakemlerimizin de insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması" şeklinde konuştu.

"Tüm paydaşların bir olması, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir hikaye yazılması gerekiyor"

Sosyal medyanın futbol üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizen Başkan Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum; hakemlerimiz de bir evlat, eş, anne ya da baba. Müsabakalarda heyecanla ve ne yazık ki tedirgin bir şekilde onları izleyen aileleri var. Sosyal medyanın futbol üzerinde olması gerekenden daha fazla etkisi var. Hakemlerimiz tarafından yapılan en küçük hata ya da tartışmalı bir pozisyon, anında yıpratıcı ve haksız bir gündeme dönüşüyor. Bunun sonuçları ne Türk futbolu için ne de hakemlerimiz için fayda üretmiyor. Aksine performanslara kötü etki ediyor."

"Hakemlerimiz Avrupa’da çok başarılı maçlar yönetiyor"

Türk hakemlerinin Avrupa’da başarılı maçlar yönettiğini belirten Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimiz Avrupa’da çok başarılı maçlar yönetiyor. Çünkü büyük takım baskıları ve sosyal medyanın yıpratıcı eleştirilerini orada hissetmiyorlar. Biz hakemlerimizi eleştirmek ve onları yıpratmak yerine üzerlerindeki baskıyı nasıl kaldırırız, hakemlerimizi nasıl koruruz bunu düşünmeliyiz. Futbolumuzu daha ileriye taşımak için tüm paydaşların bir olması, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir hikaye yazılması gerekiyor. Bu sezon herkesin geçmişten ders alarak, bir daha aynı hataları yapmadan hareket etmesini istiyoruz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) "İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır." demiştir. Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimizin bu anlayış ve sorumlulukla davranacağına inanıyorum" dedi.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır"

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ise yeni sezonda teknolojiden daha çok yararlanacaklarını ifade ederek, "Hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır. Modern teknolojiyi bünyemize katmak ve geliştirme çalışmaları başlamıştır. Mesafeyi hızla kaydedeceğimizden şüphemiz yok. Teknolojiden daha çok yararlanarak elde edilen verileri takip edeceğiz. Her maç sonunda veri analizleri havuzu oluşturup bu bilgileri kullanacağız. Bu veriler ile hem bireysel hem de grup olarak gelişmeleri takip edeceğiz. Hakem akademimiz sayesinde altyapımızı güçlendirerek güçlü hakemler yetiştireceğiz" diye konuştu.

"Her zaman adil, şeffaf ve denetlenebilir olacağımızı söylemeliyim"

Her zaman adil, şeffaf ve denetlenebilir olacaklarının altını çizen İbanoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlamalarını yaparak hızla yol almaktayız. Altyapıya inersek daha hızlı yol alacağımızı ve daha güçlü gideceğimize inanıyoruz. Bu çalışmalar profesyonel kadrolarla olacak. UEFA çapında kendini kanıtlamış isimler bu çalışmaların içinde yer alacak. Zaman zaman yükselen baskılar ve futbol paydaşlarının hedefinde olmamak için hem bireysel hem de grup olarak üzerimize düşen görev ve zorlukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekmektedir. Bedensel ve zihinsel gelişimi profesyonel bireyler olarak dikkate almalısınız. Toplum barışının, hakem camiasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması için her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Teknolojik kolaylıklardan faydalanacağımız gibi her zaman adil, şeffaf ve denetlenebilir olacağımızı söylemeliyim. Yeni sezonda hakemlerimiz ve tüm paydaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından hakemlik kariyerini video yardımcı hakem (VAR) olarak sürdürecek Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa’ya plaket takdimi yapıldı.

Hüseyin Göçek, uzun süre Türk hakemliğini Avrupa’da gururla temsil ettiğini ve artık görevini VAR olarak sürdüreceğini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hakemlere büyük destek verdiğini ifade etti.

Suat Arslanboğa da 27 yıl önce başladığı görevde plaket almanın gururunu yaşadığını açıklayarak "Bu kararı geçen sezon devre arasında başkanımıza iletmiştim. 27 sene önce kendime bir sözüm vardı, ’Allah istikametten ayırmasın’ dedim. Üzerimde emeği olan herkese, aileme, arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra VAR olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından açılış semineri tamamlandı.