MHP 'Komşum Nasılsın' diye sordu ev ziyaretlerini sıklaştırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan “Komşum Nasılsın” ev ziyaretleri programı yaklaşık üç haftadan beri devam ediyor. MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı da bu çerçevede Güneştepe-Demirtaş ve Panayır mahallerinde ev ziyareti yaptı. Ziyaretlerde ekonomik sorunlardan iç politikaya, uluslararası ilişkilerden terörle mücadeleye, Cumhur İttifakı’nın başarılarından muhalefetin ülke adına yapmış olduğu yanlışlar konuşuldu.